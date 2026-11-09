Ciudadano chino persigue a asaltantes y recupera $200 millones que le habían robado en Cerrillos

Un ciudadano chino fue víctima de un asalto del tipo "salida de banco" por parte de delincuentes que, inicialmente, le sustrajeron 200 millones de pesos. Sin embargo, el afectado -al parecer un empresario- los siguió en camioneta y recuperó el dinero.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes en la avenida Pedro Aguirre Cerda, comuna de Cerrillos, donde antisociales armados le arrebataron un maletín con el efectivo que el ciudadano chino había retirado de una sucursal del BCI.

El afectado inició una persecución que derivó en el volcamiento del vehículo de la banda en calle Rapa Nui con Las Américas. Dos de los delincuentes siguieron la fuga en una motocicleta, pero el afectado los embistió y recuperó el dinero. Finalmente, los delincuentes escaparon a pie.

Carabineros inició un amplio operativo en el sector par dar con los asaltantes y detuvo a dos sospechosos, en tanto que el ciudadano chino declaró ante los investigadores. El caso quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur.

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