Empresario Hugo Larrosa pagará indemnización de $102 millones por abuso sexual a trabajador

La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a empresario argentino Hugo Larrosa a pagar una indemnización de $2.164.761 por concepto de lucro cesante y $100.000.000 por daño moral, a un trabajador que sometió a maltrato y abuso sexuales entre 2012 y 2015 en Colina.

En fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por la ministra María Angélica Repetto, el ministro Jorge Zepeda, la ministra Eliana Quezada y los abogados (i) Raúl Fuentes y Carlos Urquieta– desestimó los recursos de casación presentados en contra de la Corte de Apelaciones de Santiago por manifiesta falta de fundamento.

“Se declara inadmisible el recurso de casación en la forma, y se rechaza el recurso de casación en el fondo, deducidos por el abogado Carlos Orrego Tobar, en representación de la parte demandada, contra la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago”, señala la resolución de la Corte Suprema.

En el plano penal, el 18 de enero de 2020, el Tribunal Oral en Lo Penal de Colina condenó al empresario trasandino a siete años de presidio efectivo por los delitos reiterados de abuso sexual, cometidos entre abril de 2012 y diciembre de 2015.

El tribunal dio por establecido que en días no determinados entre abril de 2012 y diciembre de 2015, en el interior de la empresa Don Hugo de la comuna de Colina, el condenado cometió actos de violencia en contra de la víctima R.C.L.R.

Dichas acciones consistieron en "agredirlo con golpes de pies y puños, lanzarlo al suelo, torcer sus brazos para reducirlo, morder su oreja, darle azotes con cinturones, golpearlo con sacos de arroz en contra de su cuerpo, además de introducirlo al interior de un basurero, envolver su cuerpo con cinta adhesiva".

"(…) actos de fuerza e intimidación que le permitieron en forma reiterada desnudarlo en frente de sus compañeros de trabajo, besar la boca de la víctima, tocar con sus manos y dedos la zona genital y anal del afectado por sobre la ropa, además de tocar con sus manos, alicate, plumón y engrasadora los glúteos desnudos del ofendido, acciones que no fueron repelidas por éste atendida también su incapacidad para oponerse, producto de la reiteración, prolongación e intensidad de tales agresiones", agregó el fallo en esa oportunidad.

