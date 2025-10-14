Empresario fue baleado tras sufrir millonario asalto cuando salía de un banco en Quinta Normal: cuatro extranjeros detenidos

Carabineros logró la detención de cuatro sujetos extranjeros que, durante la mañana de este martes, protagonizaron un robo con violencia a un empresario en el sector de Juan de Barros con Walker Martínez, comuna de Quinta Normal.

El ataque terminó con el hombre herido de bala y los individuos aprehendidos tras un operativo policial en la comuna de Renca.

El hecho se produjo alrededor de las 10:40 horas, cuando la víctima fue interceptada por un grupo de asaltantes que se movilizaban en un vehículo con encargo por robo. Los sujetos lo intimidaron y le dispararon en la pierna antes de huir con los $12 millones que acababa de retirar desde una sucursal bancaria.

Según relató el teniente coronel José Bocchieri, de la Prefectura Santiago Occidente, “inmediatamente fue abordado por cuatro sujetos que se desplazaban en un vehículo color rojo”, quienes “con armas de fuego lo intimidan, lo hacen descender y ahí se produce un intercambio durante el cual uno de los delincuentes le efectúa un disparo en su pierna derecha y le sustraen el monto que iba a depositar, que alcanza los 12 millones de pesos. Los sujetos huyen inmediatamente del lugar”.

Tras un rápido despliegue operativo, personal policial logró ubicar el automóvil en las cercanías del lugar del hecho, procediendo a la detención de los cuatro involucrados y a la recuperación del dinero sustraído. Asimismo, se incautó el vehículo utilizado en el ilícito, el cual mantenía placas patentes adulteradas correspondientes a otro vehículo con encargo por robo, además de un arma tipo pistola utilizada en el ataque.

Los detenidos, todos adultos y de nacionalidad extranjera, fueron identificados como dos ciudadanos venezolanos, uno colombiano y uno ecuatoriano. “Tenemos dos de nacionalidad venezolana, uno de nacionalidad colombiana y uno de nacionalidad ecuatoriana”, precisó el funcionario de Carabineros.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica. En tanto, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su formalización por robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas.

