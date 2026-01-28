Empresa de seguridad solicita la quiebra forzosa de Clínica Las Condes por deuda superior a $113 millones

Una empresa de seguridad solicitó a la justicia la quiebra forzosa de la Clínica Las Condes debido al no pago de facturas vencidas por un monto total de $113.183.518, correspondientes a prestaciones realizadas durante 2025.

Según informa Emol, la acción fue interpuesta por Más Seguridad Limitada, firma dedicada a servicios integrales de seguridad, que recurrió al 22° Juzgado Civil de Santiago, invocando la causal de cese en el pago de obligaciones que constan en títulos ejecutivos.

En la presentación judicial se detalla que la deuda se encuentra respaldada en dos facturas electrónicas emitidas por Servicios Integrales Support, cuyos créditos fueron posteriormente cedidos a Más Seguridad Limitada e inscritos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La primera corresponde a una factura con vencimiento el 25 de mayo de 2025, por $47.200.979, mientras que la segunda tiene vencimiento el 26 de julio de 2025, por $65.982.539.

La empresa demandante sostuvo que dichas facturas no fueron reclamadas y que, tras una gestión preparatoria de la vía ejecutiva tramitada ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, adquirieron mérito ejecutivo, sin que Clínica Las Condes formulara oposición ni alegara su falsificación.

No obstante, de acuerdo con los anexos de la causa, la clínica interpuso un incidente de nulidad, alegando defectos en la notificación de las facturas. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud, concluyendo que los documentos fueron correctamente incorporados al expediente electrónico y que la demandada tuvo pleno conocimiento de estos.

La solicitud de quiebra se conoce en un período de reordenamiento interno en Clínica Las Condes, luego del cambio de control registrado a comienzos de 2025, con la salida del grupo Auguri y el ingreso de EuroAmerica e Indisa como nuevos socios.

En ese contexto, la nueva administración, apoyada por una auditoría forense independiente, detectó que durante los ejercicios 2023 y 2024, bajo la gestión anterior, se habrían realizado prácticas contables incorrectas.

Estos ajustes obligaron a la clínica a reexpresar sus estados financieros, lo que implicó una reducción patrimonial acumulada de $72.791 millones.

PURANOTICIA