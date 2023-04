Empresa de seguridad denuncia que Municipalidad de Santiago le debe más de 1.200 millones de pesos

La empresa de seguridad High Security acusa al municipio de Santiago de deberles más de 1.200 millones de pesos y pide el pago forzoso de la deuda. La entidad es la encargada de resguardar los parques O'Higgins, Quinta Normal y San Borja, el cerro Santa Lucía y el punto limpio del Parque de los Reyes.



La deuda se mantendría desde septiembre de año pasado. Por lo cual la empresa presentó un recurso contra la municipalidad ante Contraloría exigiendo el pago de facturas y además cartas judicializadas hacia la Alcaldesa Irací Hassler como una medida de apremio.

En tanto, los trabajadores de la empresa anunciaron que si no se resuelven estos inconvenientes, realizarían una paralización de sus funciones.

Sin embargo, la municipalidad confirmó que los pagos no serán realizados por que la empresa posee multas impagas y que desde septiembre de 2022 High Security ha incumplido el contrato por los servicios establecidos, relacionados con falencias en la dotación de vehículos, personal, implementos y cámaras, entre otros.

En entrevista con radio Cooperativa, la concejal independiente Rosario Carvajal comentó que estos momentos se están buscando todos los antecedentes del caso y que la postura de la administración es que "hay multas que la empresa no ha pagado por incumplimientos" y además considera que el servicio "ha sido malo" en cuanto a la seguridad.

Carvajal se quejó que estas situaciones no se le comentan al concejo y que se enteran por la prensa y por lo que “genera un contexto de desórdenes administrativos por parte de la municipalidad y de varias situaciones que además no las informa al Concejo", criticó la concejala.

Al contario de Carvajal, la concejala comunista Camila Davagnino aseguró que desde el concejo "tenemos información desde hace ya bastante tiempo, por lo menos desde principio de año, de que esta empresa está incumpliendo con el contrato", y lamentó que no respondan ante sus trabajadores.

"La empresa no ha puesto a disposición del municipio las cámaras de seguridad que comprometió, no está la cantidad de motos: la empresa no le entrega a sus trabajos los elementos de protección que deberían e incluso las personas que tienen turnos de noche no tienen linternas", señaló Davagnino.

Con respecto al tema de la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella los concejales opositores acusaron que la alcaldesa, Irací Hassler dilató su tiempo de diálogo en el último Concejo Municipal del miércoles pasado, "hasta una hora en que no pudimos contar con la hora de incidencia, que es donde uno plantea temas a la administración", comentó Juan Mena.

El concejal Santiago Mekis expresó que en esa instancia se le quería hacer consulta a la alcaldesa de “por qué no se hizo un sumario a los directores que se le pidió la renuncia".

PURANOTICIA