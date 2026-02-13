Emplazan a Máximo Pacheco tras auditoría que detectó ocultamiento en El Teniente: "Tiene que dar explicaciones"

Parlamentarios de la región de O’Higgins y miembros de la Comisión de Minería de la Cámara se refirieron a la decisión de Codelco de remover a parte de la plana ejecutiva vinculada a la División El Teniente, luego de los resultados de una auditoría interna realizada tras la tragedia ocurrida el 31 de julio de 2025.

La estatal informó que la revisión detectó "inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial", además de "desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes, determinando responsabilidades de ejecutivos actuales y ex-ejecutivos".

La empresa comunicó que "el Presidente Ejecutivo resolvió la remoción inmediata de la línea ejecutiva responsable".

Al respecto, el diputado y presidente de la comisión de Minería, Marco Antonio Sulantay (UDI) aseguró que "lo relevante después de tanto tiempo es ya constatada una negligencia por la propia empresa es que las familias sean debidamente indemnizadas por esta tragedia sin perjuicio del derecho a defensa de los ejecutivos desvinculados".

Además, confirmó que citarán a la comisión "a los máximos representantes de la empresa para que nos entreguen mayores detalles tanto de estas desvinculaciones como la forma en que El Teniente va a reparar a las familias de las víctimas".

En tanto, la diputada Natalia Romero (IND-UDI) manifestó que "la auditoría entrega una información que es de máxima gravedad. Que los ejecutivos de la empresa oculten o distorsionen las razones que provocaron esta tragedia debe ser objeto de investigación rápida y eficaz por parte de la fiscalía".

"Pacheco, una vez más, debe entregar información más concreta y asumir también grado de responsabilidad por la verticalidad del mando", sentenció.

En esa línea, el parlamentario Benjamín Moreno (Republicanos) aseveró que "acá hace bastante tiempo hay una persona que no da las explicaciones del caso que corresponden y que debiese darlas y hacerse cargo que es Máximo Pacheco".

"Acá el señor Pacheco tiene que ir a dar explicaciones y más de una por todo lo que ha ido ocurriendo con la estatal en los últimos tiempos", agregó.

El diputado Cristian Tapia (IND-PPD) aseguró que "el ocultamiento de información nosotros lo expusimos y se indagó en la Comisión Investigadora de Codelco. Y esto no es lo único, porque ustedes saben que Codelco en estos tres años y medio tiene 11 trabajadores accidentados con consecuencia de muerte. ¿Y dónde está el Presidente del directorio que todavía sigue apernado en su cargo?".

Y llamó al Presidente electo, José Antonio Kast, a que "sea responsable, que deje de lado el amiguismo, que ponga en los cargos a gente idónea, que realmente le tome importancia, no solamente a la producción de cobre, que es muy importante para el bienestar de nuestro país, lo económico, sino que lo más importante, a la vida y la salud de nuestros trabajadores".

Por otro lado, Yovana Ahumada (PSC) argumentó que "esto solo viene a reforzar nuestro trabajo fiscalizador y férreo apoyo a los trabajadores del teniente y de los trabajadores del Codelco. Creo que es importante seguir avanzando en el rol fiscalizador, acompañando a los trabajadores y también buscando las responsabilidades que corresponden".

La parlamentaria Marta González (IND-FA) indicó que "nos parece gravísimo los hechos que hoy día son emitidos en el comunicado por parte de Codelco en donde se constata las ocultamiento inconsistencia de información en la entrega de la investigación del fatal accidente del 31 de julio que lutó a la región de O'Higgins".

"Sin embargo, nosotros manteníamos distintos antecedentes donde se evidenciaba que distintos generaban estas malas prácticas de no escuchar las denuncias de los trabajadores y de los dirigentes sindicales. Por esto valoramos que hoy día se tome la decisión de desvincular a estos ejecutivos. Esperamos que esta sea la línea en Codelco y en todas las empresas en donde los ejecutivos pongan en riesgo la seguridad y la integridad de los trabajadores", finalizó.

