“Empecemos por Casa”: El plan del Gobierno y municipios para frenar cortes de luz por caída de árboles

Con el objetivo de prevenir las interrupciones del suministro eléctrico derivadas del colapso de vegetación, se dio inicio oficial a la campaña denominada “Empecemos por Casa”. El lanzamiento de esta cruzada preventiva estuvo encabezado por la titular del Ministerio de Energía, Ximena Rincón, en compañía de la máxima autoridad comunal de La Reina, el alcalde José Manuel Palacios, y la titular de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), Marta Cabezas.

Durante la presentación, la secretaria de Estado entregó cifras reveladoras sobre el origen de estas emergencias y enfatizó la necesidad de un trabajo conjunto: “El 30 por ciento de los cortes de luz se provocan por ramas o árboles que interrumpen la transmisión de energía o derechamente botan la línea. Y queremos evitar cortes de luz. Así que el llamado es que empecemos por casa, que todas y todos colaboremos, los ciudadanos, la empresa, el municipio y, por supuesto, el ministerio y superintendencia”.

En el contexto de la época de invierno, donde las lluvias y el viento suelen generar diversos estragos a nivel urbano, el jefe comunal de La Reina valoró profundamente la puesta en marcha de este plan para mitigar los impactos climáticos.

Al respecto, la autoridad municipal subrayó el rol fundamental que juega la comunidad en la detección oportuna de peligros: “Los mejores fiscalizadores son los mismos vecinos. Ellos saben cuáles son los árboles que tienen dentro de su propiedad y qué significa un riesgo. También los árboles que están fuera de su propiedad y significa un riesgo, y es muy importante que ese catastro lo comuniquen con la municipalidad o con la empresa”.

Desde la perspectiva regulatoria, la máxima representante de la SEC fue enfática al recordar los deberes que recaen sobre las distribuidoras de energía. En esa línea, la superintendenta argumentó que "las empresas son las responsables de entregar un suministro eléctrico continuo y seguro a la ciudadanía. Nosotros, como SEC, instruimos a las compañías a implementar planes de acción, los cuales deben ser ejecutados por ellas mismas, y en caso de que se requiera, en coordinación con las autoridades locales".

Para finalizar su intervención, la autoridad fiscalizadora recalcó que el mantenimiento preventivo es una tarea ineludible para el sector privado: "Las faenas de poda y despeje de líneas eléctricas son cruciales, para que las empresas puedan cumplir con su obligación, de entregar un suministro continuo y seguro".

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