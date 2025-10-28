Emiten nuevo aviso de marejadas desde el sector del Golfo de Arauco hasta Arica y el archipiélago Juan Fernández

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso informó sobre un aviso de marejadas que se presentará desde el sector de Golfo de Arauco hasta Arica y el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.

Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar de este miércoles 29 de octubre hasta el viernes 31 de octubre, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, Capitán de Corbeta Felipe Rifo Espósito explicó que: "Debido a un tren de olas generado por un activo sistema frontal que se desarrolla en el océano Pacífico oriental, se esperan marejadas con dirección suroeste a contar del miércoles 29 de octubre en nuestro litoral. Este fenómeno afectará desde el Golfo de Arauco hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías expuestas a esa dirección. Se estima que la mayor intensidad se presente durante las horas de pleamar o marea alta, especialmente entre las 04:00 y 06:00 horas como marea primaria y entre las 16:00 y 18:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al aviso número veinticuatro emitido para las costas continentales durante el presente año”.

La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que "se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

