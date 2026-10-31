Emiten aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas durante este fin de semana entre Coquimbo y Biobío

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo y del Biobío, con probabilidad de granizos, fenómeno que se extendería hasta la noche del domingo.

El aviso incluye las zonas de precordillera, valles y cordilleras de siete regiones, debido a condiciones de inestabilidad atmosférica. Las tormentas podrían concentrarse en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, especialmente la noche de este sábado.

La DMC emitió un aviso por probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas durante la noche de este sábado 31 de octubre, para los valles y sectores precordilleranos de O'Higgins y Maule.

En tanto, Senapred declaró alerta amarilla en toda la Región Metropolitana, debido al pronóstico de tormentas eléctricas y precipitaciones vigente entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Además, Senapred mantiene la alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana por peligro de remoción en masa tipo aluvión. La medida aplica en San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

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