Emiten aviso de marejadas a partir de este martes desde el Golfo de Penas hasta Arica y el archipiélago Juan Fernández

Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar de este martes 24 hasta el viernes 27 de marzo, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.
El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, informó sobre un aviso de marejadas que se presentará desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica y el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.
Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar de este martes 24 hasta el viernes 27 de marzo, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.
El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca explicó que "debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del día martes 24 de marzo en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".
Añadió que "se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 15:30 y 18:30 horas como marea primaria y entre las 03:30 y 06:30 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al séptimo aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año”.
La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.
PURANOTICIA