Emilia Ríos responde al alcalde Sebastián Sichel y asegura que "sólo busca atención mediática"

La exalcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, respondió a las acusaciones del actual alcalde, Sebastián Sichel, quien afirmó haber recibido un municipio con déficit financiero y gastos no rendidos, por lo que interpuso una querella contra quien resulte responsable.

Sin embargo, un reciente informe de la Dirección de Control Municipal revela que no solo no existe tal déficit, sino que, por el contrario, Ñuñoa cerró el 2024 con un superávit presupuestario de $9.619 millones, además de no registrar deudas previsionales pendientes.

“Desde el primer día, el actual alcalde hizo acusaciones graves sin evidencia, afirmando que el municipio estaba en crisis financiera. Hoy, el informe oficial demuestra lo contrario: no hay déficit y, de hecho, existe un superávit significativo”, dijo la exjefa comunal en diálogo con radio ADN.

También destacó que el informe de auditoría de la Contraloría respalda este análisis, catalogando como “meramente administrativas” las observaciones realizadas, en contraste con lo que calificó como “exageraciones malintencionadas” por parte de Sichel.

La exalcaldesa también criticó el tono de las declaraciones del actual edil, señalando que “hasta ahora, pareciera que el alcalde sólo busca atención mediática, distorsionando información y mintiéndole a la ciudadanía en lugar de trabajar seriamente por la comuna”.

Asimismo, expresó su tranquilidad respecto de las acusaciones, asegurando que las supuestas irregularidades serán aclaradas y no descartó tomar acciones legales, por lo que calificó como un “daño orquestado” a su imagen pública.

De acuerdo al informe financiero del municipio, el IV Trimestre de 2024 reveló ingresos devengados totales de $93.129 millones, mientras que los gastos alcanzaron $83.510 millones.

Este superávit es atribuido a un manejo responsable de los recursos, aunque se identificaron áreas que requieren optimización, como la baja ejecución de proyectos de inversión, que alcanzaron solo el 41% de avance.

Desde la administración de Sebastián Sichel, señalan que este tipo de informes, que es exigido con Contraloría, solo pide los gastos que ya se han realizado, pero no los que están comprometidos. Con esto, aseguran desde el municipio, habría un déficit de 630 millones pesos.

De acuerdo a esta versión, este nuevo cálculo no incluiría las deudas de las corporaciones de Educación, Salud, Deporte y Cultura, con lo que la deuda municipal ascendería a $2.500 millones, más los $630 millones ya mencionados.

“Claramente, ratifica el problema administrativo que tenía esta municipalidad en la gestión anterior y que llevó a las observaciones de la contraloría y las denuncias que hicimos en la contraloría y tribunales”, comentó el alcalde Sichel.

“El error es que las ex autoridades no saben distinguir entre un balance trimestral y el resultado financiero anual. En el caso de Ñuñoa el resultado del año da un déficit -sumada las deudas de las Corporaciones- que hasta ahora supera los 2.700 mil millones de pesos”, agregó el jefe comunal.

