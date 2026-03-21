Emergencias en playas bajaron 33% durante el verano, pero aumentaron los fallecidos

Tras el término del período estival 2025-2026, la Armada dio a conocer el balance de las emergencias registradas en playas, ríos y lagos del país, junto con el despliegue operativo y las principales cifras en materia de fiscalización a nivel nacional.

El período, comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de marzo de 2026, finalizó con un total de 125 emergencias asociadas a bañistas, lo que representa una disminución del 33% en comparación con la temporada anterior.

No obstante, y pese a esta disminución, el análisis de las cifras da cuenta de un escenario que mantiene elementos de preocupación. El 21,6% de estas emergencias tuvieron consecuencias fatales, registrándose un total de 27 personas fallecidas, nueve más que en el período estival 2024-2025.

Un aspecto particularmente relevante es que el 88,8% de los casos fatales ocurrió en playas no aptas para el baño. Este antecedente permitió identificar un patrón asociado a la exposición voluntaria a situaciones de riesgo, evidenciando la persistencia de conductas temerarias y una insuficiente percepción del peligro por parte de quienes concurren a las playas y balnearios.

En este contexto, la Autoridad Marítima enfatizó que una parte importante de estos accidentes es evitable, en la medida en que se respeten las condiciones de seguridad, la señalización vigente y las indicaciones del personal de la Policía Marítima.

ALCOHOL Y CIGARRILLOS

En el ámbito de la fiscalización, entre el 15 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, se cursaron 780 infracciones por consumo de alcohol en playas, lo que representa un aumento del 15,2% respecto del período anterior.

Asimismo, las infracciones por fumar en playas alcanzaron 103 casos, registrando un incremento del 232%, lo que refuerza la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente y promover conductas responsables en espacios de uso público.

En otro punto, la Policía Marítima efectuó 28.055 horas hombre de patrullajes en playas a nivel nacional, cifra que representa un aumento del 5,06% en comparación con la temporada anterior, consolidando una mayor presencia preventiva.

Finalmente, la Autoridad Marítima reiteró que la seguridad en el borde costero es una responsabilidad compartida, donde el comportamiento individual resulta determinante.

PURANOTICIA