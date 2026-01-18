Emergencia nacional: Presidente Gabriel Boric confirma 18 fallecidos tras incendios forestales

La tarde de este domingo, desde la Región del Biobío, el Presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó que 18 personas han fallecido producto de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío.

En su intervención, el mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, señalando que el país atraviesa un momento de profundo dolor. “Las condolencias a las personas que han perdido seres queridos en esta tragedia”, manifestó el jefe de Estado.

Boric entregó además un crudo balance preliminar, reconociendo que la cifra de fallecidos no es definitiva. “Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, que ese número va a aumentar”, afirmó.

El Presidente explicó que los sectores más golpeados por la tragedia corresponden a comunas del Biobío, mencionando especialmente a Penco y Tomé, donde el avance del fuego ha causado graves daños tanto materiales como humanos.

Finalmente, el mandatario subrayó que se trata de momentos extremadamente difíciles para las comunidades afectadas, mientras continúan las labores de combate de los incendios, evacuación preventiva y apoyo a los damnificados, en una emergencia que aún no logra ser completamente contenida.

