Emergencia médica de Marta Larraechea genera apoyo transversal a la familia Frei

Lo que debía ser el inicio de unos días de descanso terminó convirtiéndose en horas de máxima preocupación para la familia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de que su esposa, Marta Larraechea, sufriera una grave reacción alérgica que derivó en una compleja emergencia médica.

El exmandatario había regresado el martes desde Panamá, donde participó en un encuentro empresarial junto a José Antonio Kast, y ese mismo día se trasladó con su esposa a su casa en el sector de Las Vertientes, en Santo Domingo, para comenzar sus vacaciones. Sin embargo, durante la primera jornada, una picadura de abeja provocó en la ex primera dama un shock anafiláctico que obligó a trasladarla de urgencia al Cesfam más cercano, donde sufrió un paro cardíaco.

Tras ser derivada al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y estabilizada por el equipo médico, Larraechea fue trasladada en un helicóptero de Carabineros hasta la Clínica Alemana de Vitacura, mientras Frei se dirigió por tierra para acompañarla.

La situación generó rápida preocupación en la Democracia Cristiana, colectividad en la que milita la ex primera dama, donde comenzaron cadenas de oración y mensajes de apoyo. “Me comunican que nuestra camarada y ex primera dama, Martita Larraechea, sufrió un infarto, al parecer grave. Del Cesfam la acaban de trasladar al Hospital de San Antonio. Oramos por su recuperación”, escribió el excandidato a diputado Roy Crichton en chats internos del partido.

Pese a que el matrimonio Frei se ha mantenido distante de la actividad partidaria en los últimos años, distintas figuras democratacristianas han seguido de cerca la evolución médica. El senador Iván Flores intentó comunicarse directamente con el expresidente, mientras que dirigentes como Carolina Goic y Andrés Zaldívar manifestaron su apoyo a la familia. También ha estado atento el superintendente de Salud, Víctor Torres, médico y militante DC, a quien varios dirigentes han recurrido para conocer el estado de la ex primera dama.

En paralelo, la hermana del exmandatario, Carmen Frei, ha monitoreado la situación desde el sur del país, donde se encontraba de vacaciones. A las muestras de solidaridad política se sumó también el presidente electo José Antonio Kast, quien —según cercanos— envió un mensaje de apoyo desde Europa, en medio de su gira internacional.

El respaldo transversal ha acompañado a la familia durante las horas más críticas. La directiva de la Democracia Cristiana, incluida su secretaria nacional Alejandra Krauss, ha mantenido contacto permanente para conocer la evolución clínica, que hasta ahora se describe como estable dentro de su gravedad. Incluso se espera que dirigentes del partido acudan a la clínica para acompañar al exmandatario.

Durante la tarde del jueves, las cuatro hijas del matrimonio difundieron un comunicado público en el que agradecieron “a todo el personal que trató a nuestra mamá durante las últimas horas. A los médicos, funcionarios, técnicos y equipos de salud del Cesfam de Santo Domingo, Samu y Hospital de San Antonio, quienes entregaron todo su profesionalismo durante las primeras horas críticas”.

Asimismo, expresaron gratitud hacia “todas las personas que nos han contactado con muestras de afecto, cariño y preocupación”, agregando que “nos hemos sentido muy acompañadas”.

Mientras continúa la recuperación de Larraechea, el círculo cercano del expresidente Frei enfrenta la emergencia combinando la reserva familiar con el acompañamiento político y humano que se ha desplegado en torno a la ex primera dama.

PURANOTICIA