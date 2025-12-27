Emergencia forestal en Pudahuel obliga a evacuaciones preventivas

Un incendio forestal en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, ha obligado a las autoridades a evacuar preventivamente diversos sectores, debido al avance del fuego y al riesgo que representa para la población. Las zonas afectadas incluyen Amapolas, Laguna Carén, Villa Couso y Camino Noviciado.

Para alertar a los vecinos y reforzar la seguridad, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), enviando notificaciones directas a los teléfonos móviles de quienes se encuentran en las áreas en riesgo.

Las autoridades han hecho un llamado a mantener la calma y seguir estrictamente las instrucciones de los equipos de emergencia, recordando además la importancia de incorporar a las mascotas dentro de los planes de evacuación y atender sus necesidades básicas durante la salida.

En paralelo, los equipos especializados continúan trabajando en el combate del incendio, mientras se protegen las viviendas y se evalúa la situación de manera constante para evitar daños mayores a la comunidad.

