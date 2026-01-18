Emergencia forestal cobra nueva víctima: adulto mayor muere en Bulnes

Los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble dejaron una nueva víctima fatal, luego de que se confirmara el fallecimiento de un adulto mayor en la comuna de Bulnes, convirtiéndose en la primera muerte registrada en la Región de Ñuble a causa de esta emergencia.

La información fue confirmada por el alcalde de Bulnes, Gonzalo Bustamante, quien señaló a Radio Bío Bío que el deceso ocurrió en medio del rápido avance del fuego que afectó a sectores rurales de la comuna durante las últimas horas.

“Damos por confirmado el fallecimiento de un vecino de sexo masculino adulto, en este minuto está siendo trasladado al Servicio Médico Legal de Chillán”, indicó el jefe comunal, detallando que el siniestro avanzó con extrema rapidez, lo que dificultó las labores de evacuación.

Según explicó Bustamante, la voracidad del incendio permitió que se consumieran más de 1.600 hectáreas en pocas horas, generando un escenario crítico para los equipos de emergencia y los habitantes del sector afectado.

El alcalde también informó que dos personas mayores fueron reportadas como desaparecidas, pero posteriormente fueron encontradas con vida, aunque con quemaduras en algunas extremidades. No obstante, advirtió que la situación sigue siendo compleja. “La emergencia todavía está activa, tenemos focos activos y esperamos lograr contenerlos para evitar una nueva propagación”, concluyó.

