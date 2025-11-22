Emergencia en Tiltil: declaran Alerta Roja por incendio de rápida propagación

Un incendio forestal de rápida propagación generó preocupación este sábado en la comuna de Tiltil, en la Región Metropolitana, luego de avanzar sobre áreas habitadas y consumir al menos tres viviendas, además de cerca de 10 hectáreas de vegetación.

La emergencia obligó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a ordenar la evacuación del sector de Polpaico mediante la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), con el fin de advertir de manera inmediata a la población del riesgo en el lugar.

De acuerdo con el organismo, “el incendio forestal El Bajo que afecta una superficie de 10 hectáreas en la comuna de Tiltil, se encuentra con velocidad de propagación rápida y amenaza inminente a viviendas, personas e infraestructura crítica”.

Frente a este escenario, Senapred anunció la declaración de Alerta Roja para la zona, decisión adoptada junto a la Conaf y la Delegación Presidencial Metropolitana. “En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf (…) la Dirección Regional de Senapred declara Alerta Roja para la comuna de Tiltil por incendio forestal”, precisaron, indicando que la medida estará “vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten”.

El organismo explicó que la declaración “movilizará todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred)”, con el fin de contener el fuego dada “la extensión y severidad del evento”.

Siete personas damnificadas

En conversación con 24 Horas, el alcalde de Tiltil, César Mena, informó que hasta el momento siete personas han resultado afectadas, quienes serán contactadas para recibir apoyo y alternativas de albergue por parte de la municipalidad.

