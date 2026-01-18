Emergencia en el Biobío: Senapred decreta evacuaciones por incendio descontrolado

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación de diversos sectores de las comunas de Penco, Concepción y Tomé, debido al avance del incendio forestal que continúa afectando a la región del Biobío.

En el detalle, en la comuna de Penco la evacuación rige para los sectores de Villa Penco, Membrillar, Los Raudales, Villarrica, Villa Los Aromos y Villa Alegre. Desde Senapred se reiteró el llamado a evacuar de manera ordenada, seguir las instrucciones de las autoridades y no dejar atrás a las mascotas.

La emergencia forestal se inició durante la tarde del sábado y, de manera preliminar, ya ha consumido cerca de 5 mil hectáreas, configurando un escenario de alto riesgo para zonas habitadas y dificultando el trabajo de los equipos de emergencia.

Actualmente, se mantienen tres incendios en combate, siendo el más relevante “Trinitarias”, en la comuna de Concepción, junto a “Rancho Chico”, también en la capital regional, y “Rucahue Sur”, en la comuna de Laja.

En este contexto, la mensajería de emergencia SAE solicitó evacuar en Concepción los sectores de Palomares y San Jorge, mientras que en Tomé se instruyó la evacuación del sector Altos de La Parra, ante el riesgo que representa el avance del fuego hacia zonas residenciales.

PURANOTICIA