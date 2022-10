Embajadora de Chile en Reino Unido presentó sus cartas credenciales ante el rey Carlos III

La embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, presentó sus cartas credenciales ante el rey Carlos III.

El momento quedó registrado en una fotografía que fue compartida por la cuenta oficial de la familia real.

"Con gran orgullo e infinita emoción presento mis credenciales a su majestad Carlos III", escribió en su cuenta de Twitter la embajadora Herrera, quien participó del acto, vestida con un traje típico chileno.

La diplomática también destacó que Chile y Reino Unido "tienen lazos históricos muy profundos, también grandes oportunidades de colaboración".

Cabe destacar, que Herrera es arquitecta de 52 años, titulada de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Fue candidata a convencional por Independientes No Neutrales por el Distrito 20.

Además, cuenta con 22 años de experiencia en el sector público y privado, coordinando proyectos vinculados a la gestión del territorio e identidad en el ámbito de la arquitectura rural.

La experta ha representado a Chile internacionalmente en giras comerciales y, durante el gobierno de Michelle Bachelet, recibió el premio de mujer líder y emprendedora.

Today The King held Audiences at Buckingham Palace for incoming Ambassadors and High Commissioners.

🇱🇸His Excellency Mr. Nehemia Sekhonyana Bereng, High Commissioner for Lesotho.

🇨🇱Her Excellency Ms. Susana Herrera, Ambassador for Chile. pic.twitter.com/NQGFiksJxk