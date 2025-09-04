Embajador Viera-Gallo entrega a Argentina lista de barristas con prohibición de ingresar a estadios en Chile

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, confirmó que el Gobierno chileno entregó a las autoridades del país vecino una lista de barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile.
Según detalló Viera-Gallo, la solicitud de información provino del Ministerio de Seguridad argentino tras los recientes incidentes con hinchas chilenos. "Esa información se proporcionó", afirmó el embajador, destacando la cooperación entre ambas naciones.
Además, Viera-Gallo adelantó que la próxima semana se buscará avanzar en la creación de una mesa de trabajo binacional.
Esta iniciativa, que fue anunciada por el ministro Alvaro Elizalde, tiene como objetivo agilizar el intercambio de información para prevenir futuros actos de violencia en los recintos deportivos.
El embajador indicó que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, visitarán Argentina y aprovecharán la ocasión para concretar este acuerdo de colaboración.
