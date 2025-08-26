Embajador de Israel, Peleg Lewi: "Esperamos que Chile mire ambos lados del conflicto"

El nuevo embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, se refirió a la relación que espera mantener con las autoridades del país.

En conversación con Radio Agricultura, Lewi afirmó que “Israel y Chile son dos países amigos. Más importante, la nación, el pueblo, el Estado, son amigos, tenemos una relación que va desde 1949”.

Y señaló que busca seguir el diálogo “con todos los partidos políticos, con todas las partes de la sociedad chilena, para ver qué se puede hacer para calmar un poco estos conflictos que se han tenido los últimos años”.

En cuanto al conflicto en la Franja de Gaza, el embajador aseguró que “Israel es un país democrático que está más que acostumbrado a las críticas” y que “cualquier conflicto no es blanco y negro, y hay que mirar de ambos lados”.

“Entonces, lo que nosotros esperamos de Chile, como los demás países, que miren ambos lados del conflicto”, añadió.

Y recalcó que “Chile no es el único país que critica el rol de Israel en el último conflicto con Gaza, muchos países lo hacen, pero hay maneras de hacerlo, y hay que mirar ambos lados, hay que escuchar nuestra posición, y si no hay diálogo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo una administración o un ministerio puede tomar posición si no escucha a ambos lados?”.

Al ser consultado si pide objetividad al Gobierno, el gobernador dijo que “absolutamente”.

