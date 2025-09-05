Embajador de Israel en Chile asegura que el Gobierno tiene una actitud "unilateral a lo que es el conflicto con Palestina"

El nuevo embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, abordó las relaciones de su país con Chile durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

En entrevista con Canal 13, el diplomático aseguró que "el Gobierno del Presidente Boric tiene una actitud bastante fuerte, bastante declarada. Lamentablemente como yo lo veo, un poco unilateral a lo que es el conflicto de Israel con Palestina".

A diferencia de su antecesor Gil Artzyeli, quien protagonizó más de una diferencia con la actual administración, Lewi sostuvo que "mi meta, mi reto y el mandato que recibí de las autoridades israelíes en mantener las relaciones que hubo siempre históricamente".

En cuanto a su análisis de las relaciones bilaterales entre los países, indicó que "en términos políticos están un poco en tensión, porque las relaciones no están paralelas. Hay un embajador israelí aquí, yo en Chile, pero no hay embajador chileno en Israel. Entonces, eso por supuesto proyecta sobre el tipo de relaciones".

Sin embargo, destacó que las relaciones comerciales y culturales siguen y que, por lo tanto, no se han roto. Esto, pese a que actualmente no hay embajador de Chile en Israel y que el Presidente Boric retiró a los agregados militares.

Sobre ello, Lewi confirmó que su intención es que ambas figuras sean reincorporadas: "Creo que no hay que esperar al nuevo gobierno, quien sea. Se puede hacer antes, creo que esto va a mandar un mensaje de apertura, de dialogo", manifestó.

Respecto al involucramiento de la comunidad palestina en Chile sobre la guerra en Gaza, Lewi sostuvo que se trata de un conflicto "importado" y que "Chile tiene bastantes problemas, no graves, pero para qué añadir otro conflicto acá".

Asimismo, acusó que "la comunidad judía de aquí ha sufrido antisemitismo, han sufrido en las redes sociales, agresiones físicas contra la sinagoga. En estas dos semanas, dos agresiones en contra la sinagoga Bikur Jolim".

Además, planteó que no ve "que ningún chileno de origen palestino camine en la calle con temor como caminan judíos".

A lo anterior, sumó que "la mayoría de la gente que opina sobre el conflicto no conoce ni el 10% del conflicto. Usted mencionó las Naciones Unidas. El último reporte de hambrunas es sumamente calificado como no verdadero, lo que hicieron es bajar los índices de la hambruna para decidir que hay hambruna".

(Imagen: Iton Gadol)

