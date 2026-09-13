Embajador de Estados Unidos en Chile: "Si las personas se molestan por mis respuestas es su problema"

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refirió a las declaraciones que realizó en el Foro Madrid, donde apuntaba a que en Chile se está implementado la Doctrina Donroe.

En conversación con La Tercera, Judd sostuvo que "la Doctrina Donroe mira primero hacia adentro, mira qué es lo mejor para Chile. Y luego, una vez que resuelves lo que es mejor para Chile, miras hacia fuera y cómo puedes ayudar a la región en su conjunto en sus objetivos compartidos de seguridad fronteriza, seguridad pública, seguridad económica. Eso es la Doctrina Donroe".

"De hecho, el Presidente Kast dijo hace poco que está ejerciendo una política de “Chile primero”, que en los hechos es la Doctrina Monroe", afirmó.

Al ser consultado sobre las preocupaciones de Estados Unidos en la región y en Chile, el diplomático aseguró que "lo que queremos es una región segura y protegida en su conjunto. El crimen organizado que opera en Chile no representa necesariamente una amenaza para Estados Unidos".

"Sin embargo, reconocemos que incluso si el crimen organizado que ocurre en Chile no afecta a Estados Unidos, si no tenemos una región completamente y totalmente segura, entonces nos falta una pieza del rompecabezas", añadió.

En cuanto a sus dichos ante los empresarios pidiéndoles que les insistieran a las autoridades no hacer declaraciones sobre las relaciones con Estados Unidos, Judd dijo que se reúne "con la comunidad empresarial todo el tiempo, porque estoy muy preocupado de la seguridad económica en Chile, como también estoy preocupado de la seguridad económica en Estados Unidos, y cuando se hagan declaraciones que puedan perjudicar el desarrollo del proceso de negociación entre ambos países, voy a usar todos los activos disponibles para responder".

"En todas mis declaraciones, que, por cierto, fueron en respuesta a otras declaraciones, lo que intento es asegurar que estas negociaciones se mantengan por buen camino. Así que, desde luego, mantengo esa afirmación. Cada vez que lo considere necesario usaré todos los recursos que tengo", agregó.

El embajador apuntó a que la "diplomacia para Estados Unidos ya no es la misma del pasado. La diplomacia para Estados Unidos se basa en logros, y vamos a seguir trabajando en ello. Por eso, voy a seguir siendo un tipo diferente de embajador. En algunas ocasiones tenemos que tener conversaciones muy, muy francas. Para mí es importante responder cuando se dicen ciertas cosas. Y voy a seguir haciéndolo".

Y enfatizó que "si las personas se molestan por mis respuestas, el problema es de ellos, es su responsabilidad, yo no lo puedo controlar. Obviamente, la oposición siempre va a buscar motivos para estar molesta".

"En este caso, la oposición se molestó. No violé la ley chilena. No violé la Convención de Viena. Me mantendré dentro de las leyes, permaneceré dentro de las normas de la Convención de Viena, las respetaré, pero haré todo lo necesario para apoyar los intereses de Estados Unidos mientras veo también cómo podemos apoyar los intereses chilenos", subrayó.

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