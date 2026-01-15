Embajador de EE.UU. responde a críticas del PC tras sus declaraciones de "Ley Uber": "Trabajo mío es para realizar inversión en este país"

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, visitó el Congreso y respondió a las críticas del Partido Comunista por intervencionismo luego de las declaraciones del diplomático por el exceso de regulación de la Ley Uber. Judd dijo que busca traer inversión y empleo a Chile.

“El trabajo mío es para realizar la inversión en este país y con la inversión vamos a tener empleo aquí; queremos traer trabajo aquí, la economía crece y si la economía crece la gente está feliz, siempre vamos a buscar en temas de seguridad... la gente ya ha hablado, ellos quieren seguridad y ellos quieren que la economía crezca”, señaló el embajador en declaraciones que recoge El Mercurio.

Judd desplegó una extensa agenda en el Congreso. Después de ser recibido en la Cámara y en el Senado, se reunió con legisladores de manera reservada. Con micrófono en mano, el diplomático respondió las preguntas de los congresistas que llegaron a saludarlo y a hacer consultas, desde Venezuela hasta las relaciones entre Chile y EE.UU.

Aunque se le vio animado a hablar de todos los temas por los que fue consultado, Judd tuvo la precaución de no profundizar cuando fue requerido acerca de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, lo que, dijo, corresponde al Departamento de Estado de Estados Unidos.

Tampoco trató el tema de Venezuela; no obstante, lo conversó con los congresistas. Judd también tuvo un encuentro protocolar con el presidente del Senado, Manuel José Ossandón.

Coincidentemente con la visita de Estados Unidos, también estaba fijada una del embajador de Cuba, Óscar Cornelio; sin embargo, a último momento el diplomático la canceló.

En lo formal se dijo que fue por la votación de la ley de reajuste al sector público, pero se sabía anticipadamente de eso.

Un funcionario de Protocolo esperó por casi una hora al diplomático y una mesa del comedor en el piso 14 quedó puesta, pero Cornelio no llegó. La fallida visita será reprogramada.

PURANOTICIA