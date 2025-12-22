Embajador de EE.UU. recorrió lugares emblemáticos de Santiago y reiteró cooperación para un "futuro más seguro y próspero"

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, recorrió lugares emblemáticos de Santiago como La Moneda, el Cerro Santa Lucía y el Barrio Lastarria, tras lo cual reiteró que su país colaborará con Chile para la estabilidad y un futuro más próspero y seguro.

"Tuve la oportunidad de reencontrarme con Santiago y su gente y de apreciar nuevamente la historia, la diversidad y la energía que hacen única a esta ciudad", señaló el diplomático en un video que subió a su cuenta de X.

"Cada visita y conversación me recordó la profunda conexión entre Estados Unidos y Chile. Me permitieron observar de cerca la riqueza cultural de Santiago y recordar la importancia de seguir construyendo vínculos entre nuestros países", añadió.

Finalmente, expresó que "Estados Unidos seguirá comprometido con una cooperación que promueva estabilidad, colaboración, oportunidades y un futuro más seguro y próspero para ambos países".

