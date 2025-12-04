Embajador de EE.UU. en Chile se reunió con Kast y aseguró que "seguiremos impulsando una cooperación práctica" entre países

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se reunió este jueves con el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast.

En su cuenta de X, el diplomático señaló que “después de mi reunión con el candidato presidencial José Antonio Kast, agradezco la conversación y el intercambio de ideas sobre desafíos compartidos”.

“Seguiremos impulsando una cooperación práctica entre EE.UU. y Chile —seguridad, crecimiento e innovación— con pleno respeto por la institucionalidad democrática”, añadió.

Cabe recordar que Judd se reunió este miércoles con Jeannette Jara, tras lo cual valoró "la conversación franca y respetuosa".

“Para EEUU es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en los Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades”, agregó tras el encuentro con la abanderada.

