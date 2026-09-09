Embajador de EE.UU. dice que información sobre el estallido provino de fuentes abiertas: "No tenemos nada específico sobre personas"

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se reunió con el canciller Francisco Pérez Mackenna, tras ser citado por sus declaraciones en una entrevista donde relacionó el estallido social con "organizaciones de izquierda".

Luego de abandonar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el diplomático señaló que "esta declaración se basa en las investigaciones que realizó el gobierno de Estados Unidos sobre los análisis provenientes de sus políticos aquí en Chile, la información de su policía y de sus académicos".

"Con base en esa información y en una revisión de la misma, se ha determinado que sí, esto fue perpetrado por grupos de izquierda", añadió.

"No tenemos nada específico sobre personas individuales particulares. No tenemos nada específico sobre grupos", agregó.

Finalmente, Brandon Judd sostuvo que "reitero, este fue un análisis que se hizo a partir de la información emanada de su Congreso, sus académicos y su policía. De ahí provino la información. En julio, a principios de este año, el secretario Rubio encabezó una conferencia en Estados Unidos".

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