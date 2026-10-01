Embajador de EE.UU. desmiente a Daniel Núñez: asegura que el senador nunca solicitó una visa

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, desmintió que su país haya negado la visa al senador comunista Daniel Núñez y aseguró que el parlamentario nunca realizó una solicitud para obtener el documento.

A través de su cuenta de X, el diplomático respondió a una publicación de Núñez, en la que el senador sostuvo que la embajada de EE.UU. "debe explicar por qué me negó visa para asistir a cita de Unión Interparlamentaria".

"Es inaceptable un veto a senador comunista. Trump debe respetar la democracia chilena y autoridades que elige el pueblo", añadió Núñez en su mensaje en X.

Por la misma vía, el embajador Judd respondió que "cuando me hicieron llegar esta publicación, pensé que era una broma. Pero luego comencé a leer notas de prensa que no verificaron en absoluto la veracidad de la acusación. No era una broma sino una mentira descarada".

"El Gobierno de los Estados Unidos no comenta casos individuales de visas. Sin embargo, cuando se difunden falsedades tan evidentes en nuestra contra, respondemos con los hechos: Estados Unidos nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud. Estoy seguro de que el señor Núñez lo sabe", agregó Judd.

"No hay nada más detrás de esto. Son simplemente más mentiras destinadas a avivar el rechazo hacia Estados Unidos. Siempre aceptaré con respeto las críticas basadas en la verdad. Pero este no es el caso", enfatizó el representante diplomático.

"Estados Unidos recibe a miles de políticos y diplomáticos de todo el espectro político con motivo de las reuniones de la ONU, incluyendo representantes comunistas. Eso es precisamente lo que ocurrió este año. Debo creer que el señor Daniel Núñez lo sabe, lo que hace que esta mentira sea aún más grave", cerró Judd.

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