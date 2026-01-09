Embajador de EE.UU. defiende a Uber y critica normativa chilena que regula aplicaciones de transporte

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, sumó una nueva polémica con las autoridades chilenas, esta vez por la nueva ley de aplicaciones de transportes, y defendió a la empresa estadounidense Uber.

En su cuenta de X, junto con una foto de un encuentro con un representante de Uber, el embajador expresó: "¡Uber está haciendo grandes cosas en Chile! Lamentablemente, la sobrerregulación, como la Ley de Aplicaciones de Transporte, perjudica tanto a las empresas como a los consumidores".

"¡Esperamos seguir colaborando con empresas tecnológicas estadounidenses como Uber y con el gobierno de Chile para que el país siga avanzando en este nuevo año!", añadió el diplomático.

La ley que también afecta a Cabify, Didi e InDrive fue promulgada en abril de 2023, pero está suspendida a la espera del reglamento que inquieta a las empresas.

Al respecto, el 23 abril de 2025 la empresa Uber envió una carta al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, para manifestar su preocupación por el nuevo reglamento de la ley de plataformas, advirtiendo que pone en riesgo la privacidad de los usuarios.

En esa oportunidad, Andrew Byrne, vicepresidente de Políticas Públicas Globales de Uber, expuso en la misiva una serie de "preocupaciones urgentes sobre la privacidad de los datos de usuarios".

En el texto señaló que "como empresa que facilita millones de viajes diarios, reconocemos nuestra importante responsabilidad en la protección de los datos personales tanto de pasajeros como de conductores. Con esta responsabilidad en mente, le escribo, en nombre de Uber Technologies Inc., para expresar nuestra seria preocupación por la reciente aprobación de la Ley N.° 21.553, que rige los servicios de movilidad basados en aplicaciones en Chile".

"Nos alarman especialmente las disposiciones que exigen la recopilación y transmisión de información personal altamente sensible, como el género de los usuarios, datos de ubicación precisa y marcas de tiempo de viaje, sin las garantías adecuadas ni limitaciones claras sobre la finalidad de dicho uso. Estos requisitos parecen incompatibles con la letra de la Ley, que exige explícitamente la recopilación de datos en un formato agregado, anónimo y estadístico", subrayó.

Byrne aseguró que a lo largo del proceso de consulta liderado por el Ministerio de Transporte, incluyendo grupos de trabajo, mesas técnicas y audiencias públicas, "hemos planteado constantemente nuestras preocupaciones sobre la protección de datos y hemos abogado por estándares regulatorios que defiendan la privacidad del usuario, a la vez que fomentan la innovación y la prestación confiable de servicios".

"Ahora que se ha publicado la regulación secundaria, creemos que su implementación en su forma actual violaría los principios fundamentales de protección de datos, lo que podría socavar la confianza pública y vulnerar el derecho a la privacidad de millones de ciudadanos chilenos", agregó.

Finalmente, indicó que "confiamos en que, mediante un diálogo continuo y un análisis jurídico minucioso, este asunto podrá abordarse y resolverse de conformidad con las garantías constitucionales, las mejores prácticas internacionales y las expectativas de la ciudadanía chilena. Agradecemos su atención a este asunto crucial y agradecemos la oportunidad de seguir colaborando".

