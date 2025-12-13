Embajador de EE.UU. acusa a Boric de rechazar cooperación contra el crimen por ideología

El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, criticó al Presidente Gabriel Boric por, a su juicio, negarse a colaborar con el Gobierno de Donald Trump en el combate contra el crimen organizado debido a diferencias ideológicas entre ambas administraciones.

En entrevista con El Mercurio de Antofagasta, Judd sostuvo que desde la elección de Trump se ha producido un quiebre en la comunicación directa con la Presidencia chilena. “No trabajamos con este gobierno. El Presidente ha cortado casi toda comunicación con Estados Unidos”, afirmó, aunque destacó que existen funcionarios “muy buenos” dentro del Ejecutivo.

El diplomático subrayó que la seguridad es la principal preocupación de los chilenos y que Estados Unidos sería el mejor aliado para enfrentar el crimen, pero advirtió que la falta de diálogo con La Moneda dificulta avanzar en acuerdos concretos. En ese sentido, expresó su esperanza de poder colaborar con un futuro gobierno chileno.

Finalmente, Judd aseguró que la postura del Presidente Boric responde a una distancia ideológica con Donald Trump y manifestó su frustración por las críticas públicas al mandatario estadounidense. Según señaló, estas tensiones complican la cooperación bilateral en momentos en que Washington —dijo— está dispuesto a prestar ayuda al país.

