Embajador de Chile en Argentina exige a la Conmebol tomar un papel más activo en la seguridad de los partidos

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, se refirió este viernes a los incidentes que dejaron heridos y detenidos a hinchas chilenos en Buenos Aires, destacando el rol clave del Gobierno de Chile para lograr su liberación. El diplomático, en conversación con Tele13 Radio, valoró la "oportuna" visita del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a la capital argentina, la cual permitió gestionar su excarcelación.

"Ambos encuentros (con la ministra de Seguridad y el gobernador) fueron muy provechosos, porque a poco de volver acá, nos llegó la noticia que el fiscal había pedido al magistrado la liberación de todos los detenidos", señaló el embajador.

Si bien el embajador desestimó que la policía argentina haya tenido algún tipo de "complicidad", fue crítico con el rol del organismo rector del fútbol continental. "Aquí tuvo que ver la Conmebol", afirmó, explicando que el representante del ente tiene un "papel clave" en la organización, distribución de espacios y resguardo de la hinchada visitante.

Viera-Gallo añadió que las autoridades locales pidieron al delegado de la Conmebol que suspendiera el partido, pero este se rehusó por "bastante tiempo", un hecho que consideró una falla grave. También calificó como "imprudente" el no haber dispuesto una división importante entre la barra visitante y los hinchas locales.

El diplomático actualizó el estado de salud de cuatro hinchas heridos. Dos de ellos fueron sometidos a una neurocirugía y se están recuperando bien, mientras que los otros dos están convaleciendo en un hospital de la zona. El embajador hizo un llamado a "sacar lecciones" de lo ocurrido para evitar que este tipo de hechos se repitan en el futuro.

