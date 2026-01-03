Embajada Estadounidense emite aviso de seguridad ante concentraciones en Chile

La embajada de Estados Unidos en Chile emitió este sábado una alerta de seguridad ante la realización de manifestaciones en distintas localidades del país, especialmente en la Región Metropolitana, vinculadas con la crisis en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

El comunicado consular indicó que, según reportes de prensa y redes sociales, se han desarrollado concentraciones públicas en Santiago y otras ciudades, motivo por el cual instó a sus ciudadanos a extremar precauciones y evitar todas las multitudes y protestas activas.

Entre las recomendaciones entregadas, la embajada solicitó mantenerse atento al entorno, seguir las instrucciones de las autoridades locales y monitorear los medios de comunicación para información actualizada. Además, se proporcionaron canales de contacto para solicitar asistencia consular, incluyendo teléfonos y correo electrónico de atención tanto en horario laboral como fuera de él.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile respaldó estas medidas, informando que pone a disposición de los ciudadanos nacionales y residentes los contactos de emergencia para situaciones vinculadas con la crisis en Venezuela, destacando la coordinación con la comunidad extranjera para garantizar su seguridad.

La alerta de la embajada se produce en un contexto de alta movilización social vinculada a la captura de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, situación que ha generado manifestaciones de apoyo y rechazo en distintos sectores de Santiago y otras ciudades del país, aumentando la necesidad de precaución ciudadana.

