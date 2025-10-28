Elizalde responde a dichos sobre "atorrantes" del jefe de campaña de Matthei: "La ofensa no tiene justificación"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, le respondió al jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien aseguró que su candidata derrotará a “este gobierno de atorrantes”.

Al respecto, la autoridad señaló que "hay comentarios que ni siquiera vale la pena hacerse cargo, la ofensa no tiene justificación en un debate democrático".

El jefe de gabinete también fue consultado por las últimas declaraciones de José Antonio Kast, quien dijo que el Presidente Gabriel Boric, "no tiene legado" y que ya asumió la derrota de Jeannette Jara.

"Se ha dicho por algunos candidatos una serie de falsedades y por eso hemos sido enérgicos para dar a conocer los datos que contrastan con la gestión que ha desarrollado el Gobierno", rebatió.

El ministro mencionó, por ejemplo, "la reducción de la jornada laboral para conciliar vida familiar con vida laboral, el aumento histórico del salario mínimo y la reforma de pensiones que permite aumentar el monto de las pensiones en Chile, eso da cuenta de un Gobierno con un claro compromiso social".

Por eso, señaló el ministro, que "cuando no se reconoce lo que se ha avanzado lo que yo sugiero es hablar con las familias chilenas que se han visto beneficiadas y que van a seguir viendo beneficiadas por las iniciativas que ha impulsado el gobierno del Presidente Boric".

PURANOTICIA