Jefe de campaña de Matthei aseguró que van a "derrotar al comunismo" y a "este Gobierno de atorrantes"

El jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, garantizó que la candidata puede derrotar tanto al "comunismo", representado en Jeannette Jara, como a "este Gobierno de atorrantes", como califica a la administración del Presidente Boric.

"Todas las encuestas en Chile dicen que Evelyn Matthei es más competitiva y asegura el triunfo ante el comunismo y un gobierno de continuidad", afirmó.

El exdiputado se cuadró con la tesis de la exalcaldesa de que "este Gobierno va a hacer todo lo humanamente posible para que José Antonio (Kast) pase a segunda vuelta".

A pesar de que los últimos sondeos sitúan a su abanderada en tercer o cuarto lugar de la primera vuelta, Paulsen subrayó que "nuestro objetivo es estar" en el balotaje.

El militante RN señaló que "vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a plantear las mejores propuestas, y diremos a los chilenos que nosotros aseguramos derrotar a este mal Gobierno, un Gobierno de atorrantes, que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas".

Finalmente reiteró que "no tengo ninguna duda de que este Gobierno quiere que pase José Antonio a segunda vuelta, porque ven mayores posibilidades de ganar" si es que el fundador del Partido Republicano llega a avanzar junto a Jeannette Jara.

PURANOTICIA