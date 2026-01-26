Elizalde recibe en La Moneda a Alvarado y se da inicio a ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

El próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, llegó hasta el Palacio de La Moneda para sostener una reunión con el actual titular de la cartera, Álvaro Elizalde.

La reunión marca el inicio de una serie de citas bilaterales entre los actuales secretarios de Estado del Gobierno de Gabriel Boric y los ministros designados del próximo gabinete, que asumirá el 11 de marzo bajo la administración de José Antonio Kast.

“La reunión de hoy fue para el diseño y la coordinación del traspaso de mando general del Gobierno, que se va a implementar a través de las reuniones bilaterales que van a llevar adelante los distintos secretarios y secretarias de Estado. Posteriormente, vamos a ver los temas específicos del Ministerio del Interior”, comentó tras la cita Elizalde.

Y agregó que “también abordamos algunos asuntos puntuales, como la coordinación para enfrentar la emergencia provocada por los incendios forestales que han afectado a la zona centro-sur del país”.

Claudio Alvarado, en tanto aseguró que “el Estado debe seguir funcionando y, para eso, es sumamente importante que el traspaso de información sea oportuno y abierto. Quiero destacar la disposición de Elizalde y de sus equipos para que esta sucesión sea lo más fluida posible”.

Esta reunión marcó el inicio a la ronda de citas bilaterales entre los representantes de los otros 24 ministerios. En la planificación de estas citas se considerarán los períodos de vacaciones tanto de las autoridades salientes como de las entrantes.

