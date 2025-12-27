Elizalde: Invitación a Bukele responde a tradición diplomática del Estado chileno

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la controversia generada tras la invitación del presidente electo, José Antonio Kast, al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para asistir al cambio de mando del próximo 11 de marzo, destacando que se trata de un procedimiento estrictamente institucional y conforme a la tradición democrática chilena.

Desde el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado enfatizó que Chile cuenta con una larga trayectoria de traspasos de mando democráticos, los cuales se desarrollan bajo altos estándares. “Este traspaso va a ser con un alto estándar, porque eso es lo que corresponde a nuestra democracia y es lo que merecen las chilenas y chilenos”, sostuvo.

En esa línea, Elizalde precisó que el proceso ha sido objeto de una coordinación formal entre el Gobierno y el equipo del presidente electo, la cual se canaliza a través del Ministerio del Interior. Detalló además que Claudio Alvarado fue designado como enlace por parte del equipo de Kast para facilitar dicho trabajo conjunto.

El titular de Interior también aclaró que la ceremonia del cambio de mando no es organizada por el Ejecutivo, sino que corresponde al Congreso Nacional, mientras que las invitaciones internacionales se cursan conforme a una práctica diplomática consolidada, que contempla convocar a todos los países con los cuales Chile mantiene relaciones diplomáticas vigentes.

Finalmente, recordó que Chile y El Salvador mantienen vínculos diplomáticos desde 1876, lo que enmarca la invitación dentro de relaciones históricas entre ambos Estados. No obstante, Elizalde señaló que aún no existe confirmación oficial de los mandatarios o representantes internacionales que asistirán, dado que el proceso continúa en desarrollo a poco más de dos meses del cambio de mando.

PURANOTICIA