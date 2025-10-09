Elizalde enfrenta críticas de Kast y afirma que "si se pretenden instalar fake news o mentiras, lo que corresponde es aclararlas"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó las críticas del candidato presidencial José Antonio Kast, quien calificó al actual Gobierno como el “más fracasado en materia de control migratorio”, tras el anuncio de una reforma constitucional que permitiría el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera sin renovación parlamentaria.

En entrevista con radio ADN, la autoridad rechazó las declaraciones: “Esa afirmación no corresponde a la realidad. Si uno analiza las cifras en lo que respecta a migración irregular, y particularmente al ingreso por pasos no habilitados, el peor año fue el año 2021, antes de que asumiera el presidente Boric”.

DEFENSA FRENTE A LA DESINFORMACIÓN

El secretario de Estado también se refirió a las constantes interpelaciones de candidatos presidenciales, especialmente de Kast, y defendió el derecho del Gobierno a responder ante afirmaciones falsas: “Si se pretenden instalar fake news o mentiras, lo que corresponde es que estas se aclaren”.

Elizalde subrayó la importancia de un debate informado: “Bienvenido al debate democrático sobre la base de la verdad, de datos veraces, porque eso permite que podamos tener un debate con altura y que las decisiones que se tomen estén pensadas en lo que es mejor para el país”.

Y añadió: “Ha habido información que es claramente inexacta de distintos candidatos, y cada vez que así ha sido, y hemos sido interpelados, nosotros aclaramos. Eso forma parte del ejercicio de la libertad de expresión”.

DECLARACIONES DE CAROLINA TOHÁ

Consultado por las declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá, -quien afirmó en París que la izquierda “le tiene alergia a la policía, al orden público”-, Elizalde defendió el compromiso del Gobierno con la seguridad: “Nosotros (como gobierno) hemos trabajado desde el primer día por mejorar los estándares de seguridad del país, y hemos contado con respaldo amplio de parte del oficialismo”.

Reconoció que no siempre hay unanimidad, pero destacó el avance legislativo: “No hay ninguna votación en general que tenga unanimidad en cualquiera de los bloques, pero hemos construido mayoría sobre la base del diálogo democrático para avanzar en la agenda de seguridad, que es muy importante para el país”.

Y agregó: “Donde ponemos la palabra, ponemos las acciones. Porque hay algunos que hablan de seguridad, pero no hacen mucho”.

Finalmente, el ministro instó a aprobar el levantamiento del secreto bancario como herramienta clave para combatir el crimen organizado: “En caso contrario, no vamos a poder ir tras los cabecillas del crimen organizado, muchos de los cuales están fuera del país con total impunidad, porque finalmente no tenemos herramientas para seguir la ruta del dinero de la delincuencia”.

