Elizalde emplaza a Kast a explicar recorte de US$ 6.000 millones: "Los chilenos tienen el legítimo derecho de saber"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, emplazó a José Antonio Kast a que explique en qué consiste el recorte presupuestario de US$ 6.000 millones que ha propuesto en su campaña presidencial.

“No es estamos hablando de una opinión política en el ejercicio de la libertad de expresión pura y simple, estamos hablando de una ofensa contra el Presidente de la República, que es claramente infundada”, comentó.

De hecho, el abanderado del Partido Republicano y Partido Social Cristiano acusó al Mandatario de “intervencionismo electoral”. Sobre eso, el secretario de Estado planteó que “lo que ha hecho el Gobierno es respecto de un candidato que ha anunciado un recorte de US$ 6.000 millones, que va a tener impacto en el gasto social y, por tanto, que es una mala noticia para la chilena y chilenos. Bueno, lo que ha hecho el Gobierno es simplemente pedir una explicación, una clarificación, que se diga en qué va a consistir este recorte”.

Lo anterior, complementó, “porque finalmente los chilenos tienen el legítimo derecho de saber cómo va a impactar en sus vidas el recorte anunciado, más aún cuando se ha presentado una Ley de Presupuesto, un proyecto de ley que mantiene la tónica y el compromiso que ha tenido el Gobierno durante estos cuatro años de actuar con un sentido de responsabilidad fiscal y al mismo tiempo, fortaleciendo el gasto social”.

Acto seguido, dijo, “el candidato Kast, en vez de salir a ofender creyendo que la mejor defensa es el ataque, debería simplemente explicar en qué consiste ese recorte. Pasan las semanas y todavía no lo contesta porque el anuncio se hizo hace varias semanas”.

“Nos habríamos evitado toda esta controversia si simplemente un candidato que tiene una propuesta de recorte de US$ 6.000 millones hubiera dicho qué es lo que va a recortar. Finalmente, creemos que, en el marco del debate democrático propio de las elecciones, es muy importante que los candidatos precisen en qué consisten sus medidas para que las ciudadanas y ciudadanos voten informados”, finalizó.

