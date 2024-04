Elizalde dice que "no ha habido ningún ofrecimiento" de parte del Gobierno para elección de Rivas como vicepresidente de la Cámara

El diputado y recién elegido vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, entregó detalles de la nueva conformación de la mesa y sostuvo que se le ofreció el cargo desde el Ejecutivo.

El legislador apuntó a que la propuesta llegó por parte del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

"Entendiendo que el gobierno, el oficialismo, tenía ofrecida una primera vicepresidencia al PDG...en el nuevo acuerdo se consideraba una primera vicepresidencia para el PDG, yo manifesté al ofrecérseme, el fin de semana, dije OK, estoy disponible", declaró Rivas.

Y luego a través de su cuenta de X, el parlamentario aclaró que “en ningún caso ha habido un ofrecimiento de parte del ministro Elizalde” para llegar a la vicepresidencia de la Cámara.

Esto, explicó, “ya que no se puede crear, inventar u ofrecer lo que ya está contenido en un acuerdo”.

“La vicepresidencia del Partido de la Gente estaba considerada, por acuerdo de las bancadas, y mi labor se limitó simplemente a consultarle a la subsecretaria (Macarena Lobos) si aquello seguía vigente”, sostuvo.

Finalmente, mencionó que “ella me señaló que aquello lo veían las bancadas, pero que ella entendía que la voluntad de dichas bancadas era mantener ese acuerdo de una vicepresidencia”.

Y el ministro Elizalde salió al paso de las declaraciones subrayando que desde el Gobierno no ha habido ningún ofrecimiento.

"Yo no soy exégeta de ningún parlamentario, no soy su intérprete. Lo cierto es que él aclaró sus dichos y los precisó. No ha habido ningún ofrecimiento de parte del gobierno".

En diálogo con 24 Horas, el ministro agregó que "obviamente el oficialismo, en el marco del diálogo, hizo distintas propuestas. Había firmado un acuerdo. Había propuesto que la vicepresidencia fuera ocupada por un representante del Partido de la Gente. Karen Medina, que también fue una parte de ese partido, señaló que incluso habían evaluado el día domingo esa proposición, pero corresponde a una proposición que hacen las bancadas".

Finalmente, argumentó que su posición es ser facilitador de los diálogos "pero que son las bancadas finalmente las que toman las decisiones. No olvidemos que los mismos que hoy día están criticando esto, hace un par de semanas señalaban que si la propuesta oficialista no era ratificada por la sala de la Cámara, tenía que producirse un cambio en el comité político. Y ahora, después del resultado, plantean lo mismo. Yo creo que finalmente son excusas que no dan cuenta del tema de fondo y que nos distraen de lo que importa".

