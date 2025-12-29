Elizalde dice que embajadora de Chile en Nueva Zelanda "fue reprendida" por mensaje sobre autodeterminación de Rapa Nui

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la polémica que involucra a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, por su postura a favor de la autodeterminación de Rapa Nui.

Al respecto, el secretario de Estado sostuvo que la autoridad "fue reprendida por la Cancillería y ella misma reconoció su error, y se excusó, retirando las imágenes que había publicado en redes sociales”.

Recalcó que es “evidente que aquí hay una falta y esa es la razón por la cual la Cancillería reprendió su conducta”.

Respecto a la solicitud de algunos parlamentarios para que el ministro Alberto Van Klaveren asista a la Comisión de Relaciones Exteriores, Elizalde sostuvo que "si los ministros de Estado son visitados a una comisión de la Cámara o de cualquiera de las dos Cámaras del Congreso Nacional, bueno, obviamente existe la obligación de asistir siempre y cuando obviamente se encuentre en territorio nacional, no tengo otra obligación privada".

"Siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios”, subrayó.

El titular del Interior insistió en que “efectivamente fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce, y fueron retiradas las publicaciones”.

Finalmente, señaló que "Cancillería tiene protocolos internos cuando ocurre este tipo de situaciones con los embajadores, para efectos de finalmente establecer lo que son los pilares sobre los cuales se debe conducir la política exterior chilena. Sobre esa base, la Cancillería ya ha reprendido la conducta de la embajadora”.

