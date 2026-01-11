Elizalde destaca avances económicos y de seguridad en medio de cruce Boric-Kast

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó este domingo la controversia entre el presidente electo José Antonio Kast y el mandatario Gabriel Boric en torno a la situación fiscal del país, defendiendo la gestión del actual gobierno y cuestionando las afirmaciones del líder republicano.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Elizalde respondió a los dichos de Kast sobre el deterioro económico del país, señalando que “si comparamos todos los indicadores respecto de lo que acontecía en 2022 y lo que acontece hoy, Chile está mejor”, descartando la idea de que el país “se cae a pedazos”.

El ministro destacó avances en materia de seguridad, como la reducción de ingresos irregulares, la disminución de la violencia rural en el sur, la contención en el alza de homicidios y un mayor cumplimiento efectivo de sanciones penales, subrayando que el país ha logrado estabilizarse tras un periodo complejo.

En el plano económico, Elizalde recordó que en 2022 existía temor por una inflación descontrolada, déficit fiscal y riesgo de estanflación, escenario que —afirmó— no se concretó gracias a la conducción del ministro Mario Marcel, bajo el liderazgo del presidente Boric.

Finalmente, el secretario de Estado respaldó la postura internacional del gobierno, tanto frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela como respecto a Cuba, reafirmando que Chile debe defender el derecho internacional, la democracia y los derechos humanos sin excepciones, como eje central de su política exterior.

