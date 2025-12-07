Elizalde desmiente aumento migratorio en el norte y acusa instalación de “una falsa imagen”

En conversación con Estado Nacional de TVN, Elizalde afirmó que existe un “sentido común equivocado” que se ha promovido “no sobre la base de datos, sino sobre percepciones que no corresponden a la realidad”.

“No ha habido aumento de flujo migratorio”

El ministro fue categórico al afirmar que la reciente polémica por posibles movimientos masivos en la frontera es infundada.

“Las cifras dan cuenta de que no ha habido aumento de flujo migratorio. Por el contrario, hay una disminución, según estadísticas de la PDI”, señaló.

Elizalde añadió que algunos sectores han intentado instalar la idea de que declaraciones de un candidato presidencial en Chile y decisiones del gobierno peruano habrían provocado una “corriente adicional” de personas intentando abandonar el país:

“Eso no es efectivo”, enfatizó.

Presencia de Rodolfo Carter en la frontera

Consultado por el despliegue del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en la zona fronteriza y su afirmación de que Perú sería un ejemplo a seguir en control migratorio, el titular de Interior reaccionó con firmeza.

Elizalde recordó que el despliegue de militares en la frontera norte existe desde febrero de 2023, luego de la aprobación de una reforma constitucional durante el actual gobierno:

“Perú está haciendo hoy lo que Chile ya había comenzado a hacer hace mucho tiempo”.

Chile sí ha tomado medidas, afirma Interior

El ministro también refutó la idea de que el país no ha adoptado medidas suficientes para enfrentar los desafíos migratorios:

“Se ha pretendido instalar que Chile no ha actuado, pero eso no es así. Hemos reforzado los controles, actualizado la normativa y desplegado personal militar y policial”.

No se descartan episodios aislados

Aunque descartó cualquier tipo de “estampida” migratoria, Elizalde matizó sus declaraciones señalando que siempre podría existir algún caso puntual:

“Nunca se puede descartar un evento específico, pero en absoluto se ha producido una salida masiva producto de declaraciones políticas en Perú o Chile”.

Contexto de debate político

Las palabras del ministro se dan en medio de un clima de alta sensibilidad política respecto a la migración, con líderes locales y presidenciables disputando el relato sobre la situación en el norte del país.

PURANOTICIA