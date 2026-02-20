Elizalde desestima concepto de “emergencia fiscal” de Kast y asegura que "el país está mucho mejor que hace cuatro años"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, desestimó el concepto de “emergencia fiscal” impuesto por el Presidente electo José Antonio Kast y aseguró que “en lo macroeconómico el país está mucho mejor qu¿e hace cuatro años”.

En el marco del nuevo edificio del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en Rancagua, al ser consultado sobre este concepto llamó a tener “una perspectiva de todos los datos y las estadísticas en materia macroeconómica”.

“¿Cuál es el cuadro del año 2022? Inflación desbordada, 14 puntos. ¿Cómo estamos hoy día? Con una inflación en torno a 3 puntos. Y esto ha sido resultado del trabajo del Banco Central, pero también de las medidas que ha adoptado el gobierno. En materia fiscal, ¿cuál es el cuadro del 2022? Un déficit altísimo. Ahí, bueno, se puede dar tanto antecedentes respecto al déficit efectivo como del déficit estructural, pero era al menos el doble de lo que existe ahora”, ejemplificó.

Y agregó que “en lo que respecta a los ingresos, las distintas iniciativas legales que se aprobaron en los distintos gobiernos, probablemente salvo por la excepción del proyecto de royalty (minero), no han tenido el rendimiento recaudatorio que proyectaron los anteriores gobiernos que también se proyectaron durante la actual administración en el debate legislativo. Por tanto, eso es parte del análisis que es necesario realizar".

“Pero no cabe duda de que, desde el punto de vista macroeconómico, hoy día está el país mucho mejor que lo que estábamos hace cuatro años atrás. Estamos creciendo nuevamente”, enfatizó.

Sobre la propuesta de Kast, de someter las cuentas del gobierno a un “arbitraje técnico”, recalcó que “nosotros tenemos una institucionalidad fuerte. Está el Consejo Fiscal Autónomo, los informes que periódicamente rinde el Banco Central al Congreso Nacional, los informes que el propio Ministerio de Hacienda rinde al Congreso Nacional, y los datos son públicos”.

“O sea, cuando se ha hablado de los datos que han generado la controversia, estos son datos que han hecho públicos el propio Ministerio de Hacienda", finalizó.

