Elizalde descarta tener "intercambio de WhatsApp" con Hermosilla tras aparecer mencionado en un chat

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, descartó vínculos con Luis Hermosilla, luego que fuera mencionado en un chat del imputado por el «Caso Audio» con el abogado Francisco Feres.

En la conversación del penalista con su colega, se menciona que el entonces senador “está jugando a mil por Valencia”, esto en el marco de la votación por el cargo de Fiscal Nacional.

Al respecto, el secretario de Estado aclaró que “en aquel tiempo yo era senador y no ministro de Estado. En segundo lugar, conforme a lo acreditan mis votaciones, apoyé siempre las propuestas del Presidente de la República”.

“En la primera votación voté a favor del señor Morales, en la segunda votación voté a favor de la señora Herrera, y en la tercera votación, cuando se habían rechazado las dos propuestas anteriores, me abstuve”, indicó.

Elizalde afirmó que “no voté por el señor Valencia, y ustedes pueden ver mi intervención señalando explícitamente que no lo hacía precisamente porque lo conozco desde hace mucho tiempo, nos una amistad desde los tiempos en que éramos estudiantes. Fui explícito y desde ese punto de vista me pareció prudente, razonable y responsable abstenerme”.

“Una abstención significa en los hechos votar en contra, porque esta es una votación de quórum, por tanto, es un voto que se resta para cumplir con el quórum necesario”, explicó.

Asimismo, aclaró que “no tengo intercambio de WhatsApp con Luis Hermosilla, no tengo su teléfono, jamás hemos intercambiado WhatsApp”.

Junto con ello, señaló que “él me menciona en un WhatsApp que envía a otra persona, donde queda totalmente claro que su candidato para Fiscal Nacional era José Morales y no Ángel Valencia, y bueno, yo no me tengo por qué hacer cargo de los WhatsApp que envía una persona que está privada de libertad con prisión preventiva en razón de una investigación que se origina en una grabación, donde él mismo reconocer que ha cometido delitos”.

Al ser consultado sobre si tenía conocimiento que había presiones para que José Morales fuera Fiscal Nacional. Elizalde aseguró que “cuando se producen estos planteamientos o propuestas obviamente hay todo tipo de conversaciones, pero lo relevante es cuando senador y senadora argumentan a un momento de votar”.

