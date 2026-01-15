Elizalde defiende a Boric ante crítica de Vodanovic: "Si hay alguien que se la ha jugado por la unidad es el Presidente"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la crisis interna que gatilló la decisión del Partido Socialista de congelar su participación en la alianza de Gobierno y le respondió a la senadora Paulina Vodanovic (PS) quien en una entrevista aseguró que al Ejecutivo no se esforzó por consolidar una alianza de izquierda.

"Hubo cuatro años para construir eso y no se hizo", criticó y reflexionó que "yo no sé si finalmente hubo esa voluntad de dejar esa gran coalición política, porque cuando uno ve el trato con los partidos políticos, se reducía a una reunión semanal en el comité político, no veo yo cómo se pudo haber avanzado a construir algo mayor. La verdad es que no sé si era posible con ese nivel de trabajo. Si es que la voluntad era esa, hubo que haberlo hecho distinto y lo planteamos muchas veces", declaró la presidenta del PS.

“Si hay alguien que se la ha jugado, en primer lugar, por la unidad y por ampliar la base de apoyo de su Gobierno cuando nombró su primer gabinete y con los sucesivos cambios que ha llevado adelante, es el Presidente de la República”, aseguró el secretario de Estado.

Y agregó que “lo que nosotros esperamos es que en esta tensión que se ha provocado entre los partidos, exista voluntad de diálogo y entendimiento, porque finalmente la unidad es necesaria para consolidar un proyecto con vocación de mayoría que impulse los cambios que China necesita".

El ministro del Interior fue enfático en que "el Gobierno se la ha jugado siempre por la unidad al progresismo. Por eso planteamos la importancia de tener una candidatura unitaria que fue posible tras un proceso de primaria ciudadana y también hicimos los mayores esfuerzos para tener una lista unitaria".

"Lamentablemente hubo dos partidos que no participaron de ese esfuerzo. Y la convicción que tenemos para adelante es que se requiere, para impulsar los cambios que Chile demanda, para avanzar en la construcción de un país más justo, en la extensión de los derechos, en un país con mayor cohesión social, en la profundización de nuestra democracia, bueno, para todo ello lo que necesitamos es la unidad amplia de todos los sectores progresistas”, agregó.

Consultado por la crítica de la exministra Carolina Tohá al FA y el PC relativa a que "no han aprendido nada", Elizalde reparó que "son roles distintos los que tiene el Gobierno que los que puede tener un dirigente político o un exministro o ministra de Estado. Cada uno dentro de los roles que le corresponde”.

Y aseguró que “en lo que respecta al Gobierno, nosotros hemos dicho que nos la vamos a jugar por la unidad amplia de todos los sectores progresistas".

"El Presidente ha sido un promotor de esa unidad. Creemos que para que eso sea posible, se requiere un trato de respeto recíproco. Y si me tuviera que hacer cargo de la crítica más sustantiva que se ha planteado, es la necesidad de tener un respeto recíproco entre todos los actores. Más que andar uno apuntándose con el dedo a otro, asumir que somos parte de un proyecto común y que tenemos que trabajar unidos", agregó.

Con respecto a si fue un error promover la ley Naín-Retamal, el ministro recordó que "había un contexto político en donde se planteó la necesidad de modernizar las herramientas para garantizar mayores niveles de seguridad en nuestro país".

"En el caso de la legítima defensa privilegiada, en su trámite legislativo, donde usted puede revisar la historia de la ley, siempre se planteó como una presunción puramente legal, por tanto, que admitía pruebas en contrario”, explicó.

Finalmente, detalló que “lo que había hasta antes de esta ley era una situación en que efectivamente se imputaba a los funcionarios por el solo hecho, por ejemplo, de utilizar sus armas. Pero la forma en la cual se reguló, y así está la historia de la ley, no implica que se deba dejar de lado la investigación ni la acreditación de los hechos para determinar si es que está dentro de la hipótesis que establece nuestra legislación".

