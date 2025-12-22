Elizalde afirma por polémica de "amarre" que quienes desempeñan cargos de confianza "solo van a trabajar hasta el 11 de marzo"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió la polémica por el proyecto que busca restringir despidos de funcionarios públicos.

Al respecto, la autoridad declaró que "aquellas personas que participaron y se incorporaron en la tarea del Estado por adherir al proyecto programático del Presidente Boric, y que desempeñan funciones de confianza, solo van a trabajar hasta el 11 de marzo”.

El secretario de Estado explicó que en cuanto a “las personas que han sido contratadas, no solo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores, y que desempeñan funciones permanentes del Estado. Al respecto, a petición de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público, se planteó esta propuesta de tener un marco regulatorio que establece que finalmente en caso de desvinculación se justifique la decisión”.

Al ser consultado por las declaraciones de la senadora Paulina Vodanovic, quien afirmó que los parlamentarios oficialistas no han sido informados sobre el protocolo, Elizalde afirmó que “el gobierno siempre ha promovido el diálogo con las asociaciones de funcionarios. Eso forma parte de nuestra conducta. Y en todas las áreas hemos promovido también el diálogo contrapartido”.

El titular del Interior dijo que “cuando se han propuesto determinadas reformas, se ha dialogado con representantes de los trabajadores y también con representantes de los empleadores, de los empresarios”.

“En ese contexto, tal como los años anteriores, se promovió un acuerdo y solo quiero recordar que ese protocolo se hizo público y todos los medios de comunicación dieron a conocer su contenido. Tanto así que se ha armado esta controversia”, precisó.

