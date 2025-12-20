Electromovilidad da un nuevo salto: comienzan a operar buses eléctricos articulados en la capital

Desde este sábado comenzó a operar en la Región Metropolitana la primera flota de buses eléctricos articulados, marcando un nuevo hito en la modernización del transporte público capitalino. Los nuevos vehículos se integraron al recorrido 506, que conecta Maipú con Peñalolén, reemplazando a los tradicionales buses turquesa por unidades de mayor capacidad y estándar tecnológico.

La nueva flota ofrece mejoras significativas para los usuarios, como aire acondicionado, cámaras de seguridad y una reducción considerable del ruido, lo que se traduce en viajes más cómodos y seguros. Se trata de un servicio clave dentro de Red Movilidad, dado su alto nivel de demanda diaria en días laborales.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó que la incorporación de estos buses refuerza el posicionamiento de Santiago como referente mundial en electromovilidad. Actualmente, la capital cuenta con 3.676 buses eléctricos en operación, lo que representa más del 56% de la flota total del sistema.

En tanto, la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, subrayó que este avance responde a políticas públicas de largo plazo y coordinación público-privada. “Hoy movemos más de cinco millones de pasajeros diarios y contamos con más de 3.600 buses eléctricos, lo que consolida a Santiago como líder global en esta materia”, señaló.

Desde la empresa operadora Metbus destacaron además los beneficios económicos y operacionales de la nueva flota. Un bus eléctrico articulado puede transportar hasta 140 pasajeros con un costo energético significativamente menor al de un bus diésel, permitiendo aumentar la capacidad de transporte con mayor eficiencia y sostenibilidad, especialmente en servicios de alta demanda como el 506.

PURANOTICIA