Elecciones: Ejército desplegó 15.132 efectivos en 2.269 recintos de votación

El Ejército desplegó este viernes 15.132 efectivos en 2.269 recintos de votación en el país, además del personal que se emplea en tareas administrativas y logísticas, con motivo de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

En la Región Metropolitana, 4.302 integrantes del Ejército estarán desplegados en 656 recintos. Los efectivos estarán bajo el mando del jefe de Fuerza de la Región, general Alejandro Ciuffardi.

En el resto del país, el Ejército se desplegó en la Región de Arica y Parinacota con 378 efectivos en 66 recintos; en la Región de Tarapacá, 266 militares para 38 recintos; en la Región de Antofagasta, 560 efectivos en 70 recintos; en la Región de Atacama colaborarán 258 militares en 43 locales, y en la Región de Coquimbo el Ejército participará con 594 efectivos en 99 recintos.

En tanto, en la Región de Valparaíso se desplegaron 1.032 militares en 129 recintos; en la Región de O'Higgins, 1.032 militares en 172 recintos; en la Región del Maule, 1.674 efectivos en 279 recintos; en la Región de Ñuble se emplearán 642 militares para 107 recintos; en la Región del Biobío, 534 efectivos en 89 recintos, y en la Región de la Araucanía, 1.992 efectivos en 249 recintos.

Finalmente, en la Región de los Ríos se emplearán 630 militares en 105 recintos; en la Región de los Lagos, 558 efectivos en 93 recintos; en la Región de Aysén, 360 efectivos en 45 recintos, mientras que en la Región de Magallanes y Antártica Chilena serán 384 militares en 32 recintos.

Al respecto, el jefe de Estado Mayor de la Jefatura de la Fuerza de la Región Metropolitana, coronel Paulo Verdejo, expresó que “la importancia del trabajo que realiza el Ejército radica en disponer del personal que se despliega en los distintos locales de votación, con la función principal de la custodia de estos y lo más importante, cooperar al normal funcionamiento y desarrollo del proceso”.

PURANOTICIA