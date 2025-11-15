Elecciones 2025: Voto es obligatorio para los chilenos y estas son las excusas

Este domingo 16 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025 con voto obligatorio, salvo las excepciones que establece la ley.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

Si una persona no puede votar, deberá esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección.

En ese momento, podrá presentar la documentación que acredite una de las siguientes excepciones:

- Encontrarse fuera del país el 16 de noviembre.

- Certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad.

- Estar a más de 200 kilómetros del local de votación (en este caso, el día de la elección se debe dejar una constancia en Carabineros, y guardar el comprobante).

- Desempeñar funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.

- Contar con calificación o certificación de discapacidad.

- Encontrarse afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.

Carabineros informó que dispondrá de la Comisaría Virtual para realizar el trámite y posteriormente dirigirse a la unidad más cercana para finalizar el proceso.

Los chilenos y chilenas que no concurran a votar serán sancionados con una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM.

En el caso de los extranjeros y chilenos en el exterior habilitados para votar no quedarán afectos a la multa.

El día de las votaciones se puede sufragar con la cédula de identidad o el pasaporte físico, documentos que pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025.

PURANOTICIA