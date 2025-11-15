Elecciones 2025: Metro, trenes y buses de zonas aisladas serán gratuitos

El Gobierno dispuso un plan de transportes para este domingo que busca garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a voto, y que incluye medidas como la gratuidad en servicios de Metro y EFE, un aumento histórico de buses en Santiago.

Tal como ha ocurrido en procesos electorales anteriores, el Metro y EFE serán gratis, así como los principales servicios ferroviarios y todo el transporte subsidiado en zonas rurales.

En el caso de los servicios urbanos de EFE, se incluye el Tren Limache-Puerto en Valparaíso y los servicios de EFE Central y EFE Sur.

Además, tendrá gratuidad un total de 2.695 servicios en zonas aisladas y rurales, tanto los habituales como los especiales dispuestos para la jornada.

- Servicios Rurales y Aislados:

Para las elecciones 2025 se dispondrán 1.696 servicios especiales (terrestres, marítimos y lacustres) gracias a un subsidio de más de 509 millones de pesos. Estos, sumados a los 999 servicios subsidiados habituales, darán un total de 2.695 servicios gratuitos durante la jornada.

- EFE Valparaíso:

El servicio Tren Limache-Puerto (que será gratuito) comenzará a operar a las 7:00 AM. Tendrá intervalos de 12 minutos y contará con trenes dobles.

- Buses urbanos regulados. Se dispondrán planes especiales con horarios extendidos. Por ejemplo:

Buses en Valparaíso: inicio a las 07:00 AM.

Buses en Concepción: inicio a las 07:30 AM.

Buses en Temuco: inicio a las 07:30 AM.

